Man gripen – misstänks för misshandel och barnfridsbrott

En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för att ha misshandlat sin partner i Sigtuna. Händelsen inträffade på torsdagskvällen och ska ha skett i närvaro av parets gemensamma barn.

Polisen larmades strax före klockan 19 till en adress i kommunen med anledning av en misstänkt misshandel, rapporterar unt.se. Väl på plats kunde en man gripas.

– En man har gripits, misstänks för att ha misshandlat sin partner, säger Ola Österling, presstalesperson vid polisen till unt.se.

Mannen är även misstänkt för barnfridsbrott, då misshandeln enligt uppgift ska ha bevittnats av barn.