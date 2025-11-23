Man gripen i Märsta misstänkt för misshandel

Polisen larmades till en misshandel under söndagen. En kvinna blev misshandlad av en man som hon har en relation med.

Vid 10.46 på söndagsförmiddagen larmades polisen till en bostad i Märsta efter att en kvinna blivit misshandlad av en man som hon har en relation med. Mannen greps omgående av polisen.

Senare under dagen, klockan 13.08, meddelade polisen att ärendet nu rubriceras som grov kvinnofridskränkning och barnfridsbrott. Ingen ytterligare information om målsägare eller skadeläge har lämnats.