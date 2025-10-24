Man begärd häktad för mord

Åklagare har beslutat om att lämna in en häktningsframställan mot den man som greps för 10 år sedan misstänkt för mord på en kvinna.
En 50-årig man har begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i en vak i Sigtunafjärden i januari 2015, uppger Åklagarmyndigheten.
Mannen har tidigare varit häktad i ärendet, som utretts av polisens avdelning för kalla fall. Nya utredningsåtgärder har lett till att förundersökningen återupptagits. – Jag har nu begärt honom häktad som misstänkt för mord, säger senior åklagare Vida Paridad, som leder förundersökningen.
