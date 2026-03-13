Man åtalas för olaga förföljelse i Sigtuna

En man i 20-årsåldern från Älvdalens kommun har åtalats misstänkt för olaga förföljelse efter en rad händelser i Sigtuna kommun.

Enligt åtalet ska mannen vid 14 tillfällen under februari ha tagit oönskad kontakt med en kvinna genom bland annat besök, blommor och andra kontaktförsök, rapporterar Mora Tidning. Händelserna ska nu prövas i Attunda tingsrätt. Mannen misstänks för olaga förföljelse, ett brott som handlar om upprepade handlingar som kränker en annan persons trygghet och integritet.