Kraftig smäll orsakade stor insats

En kraftig smäll hördes i Märsta under fredagskvällen, vilket ledde till att polisen larmades till platsen.

Enligt polisen uppgav personer i området att smällen var så kraftig att ett hus skakade, rapporterar unt.se.

Larmet kom in strax efter klockan 18. Polisen kunde kort därefter lokalisera orsaken till ljudet och konstaterade att det rörde sig om en fyrverkeripjäs som avfyrats.

En anmälan har upprättats om brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. I nuläget finns ingen misstänkt, och det finns inga uppgifter om några materiella skador, enligt unt.se.