Kraftig ökning av källarinbrott i kommunen

Antalet källarinbrott i Sigtuna kommun har ökat dramatiskt med hela 128 procent under de senaste fem åren, enligt siffror från Försäkringsbolaget If.

Under det senaste året, 2023, rapporterades 89 källarinbrott, vilket indikerar en negativ trend för de senaste fem åren. Inbrottsstölder i källare och vindar tycks vara på en påtaglig uppgång, och förra året rapporterades fler förrådsstölder än någonsin under de senaste 20 åren. Trots en minskning av anmälningarna i Stockholms län under 2023 har förrådsstölder över en längre tid sett en markant ökning. Södertälje kommun är särskilt drabbad och står ut som den mest utsatta platsen.

Brottsförebyggande rådet har nyligen publicerat statistik över anmälda inbrott i bostäder och förråd, vilket ger försäkringsbolaget If möjlighet att presentera sin årliga analys av dessa siffror.

Trenden med ökande vinds- och källarinbrott är oroande och har pågått sedan pandemins början. Under 2023 rapporterades fler förrådsstölder i riket som helhet än något år sedan början av 2000-talet.

Jenny Rudslätt, skadechef på If, påpekar vikten av att vara uppmärksam på säkerhetsåtgärder för att motverka dessa brott. Specifikt rekommenderar hon att delade förråd ses över när det gäller lås och ökad säkerhet. Att göra det svårt för tjuven och att förvara värdefulla ägodelar på ett säkert sätt, exempelvis genom att täcka över dem eller förvara dem i kartonger, är några av de åtgärder som kan bidra till att minska risken för källarinbrott.