Intensiv trafikhelg väntas – risk för köer på E4 vid Märsta och Rosersberg

Inför julhelgen väntas trafiken öka kraftigt. På E4 förbi Märsta och Rosersberg finns risk för köbildning när många reser till och från Stockholm.

Under jul- och nyårshelgerna ger sig fler än vanligt ut på vägarna, vilket kan leda till tät trafik och köer. E4 är en av de sträckor som brukar påverkas, särskilt norr och söder om Stockholm. För trafikanter som passerar Märsta och Rosersberg kan framkomligheten bli begränsad under perioder med hög belastning.

Trafiktopparna väntas främst uppstå dagarna före julafton samt under annandag jul, när många reser samtidigt. Även om årets helgtrafik bedöms bli något mer utspridd än vissa tidigare år, kan köer ändå uppstå om många väljer att resa vid samma tidpunkt.

Trafikanter uppmanas att planera sina resor i förväg, följa aktuell trafikinformation och vara ute i god tid. Att undvika stress, hålla avstånd och anpassa hastigheten efter väglag lyfts fram som viktiga faktorer för att minska risken för olyckor och stopp i trafiken.

Även vinterväder kan snabbt förändra förutsättningarna. De större vägarna, som E4, prioriteras vid snöröjning och halkbekämpning, men bilister uppmanas ändå att vara förberedda och räkna med längre restider under helgdagarna.