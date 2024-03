Inga större incidenter i snöovädret

I helgen förväntas Stockholmsregionen drabbas av ett betydande snöfall. Prognoserna pekar på att cirka 20-25 centimeter blötsnö kan falla från lördag eftermiddag klockan 13 och fortsätta i cirka ett dygn framåt. Trafikanter uppmanas att vara extra försiktiga om de måste ge sig ut på vägarna.

Snön förväntas nå regionen under lördagen och övergå till blötsnö under dagen. Under natten till söndag väntas temperaturen sjunka, vilket kan leda till halka på vägarna. På söndagen förväntas mildare väder och snön kan börja smälta bort. Trafikverket har förberett sig för snöfallet och är redo att säkerställa framkomligheten på vägarna under helgen.

Det rekommenderas att avsätta extra tid för resor när väderförhållandena är besvärliga. För de som trots allt måste ge sig ut på vägarna gäller det att köra försiktigt, hålla avstånd och anpassa hastigheten efter det rådande väglaget. Att köra för fort kan öka risken för allvarliga trafikolyckor, och det är viktigt att inte låta brådskan leda till farliga situationer. Det har varit en relativt lugn lördag på vägarna i kommunen med än så länge inga inrapporterade tillbud. Någon enstaka bil står längs väg 263 vid Midgårdsbadet i vägrenen men i övrigt har det varit normal framkomlighet.