27 dec kl. 08:19
Politik Antalet anställda läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i Region Stockholm har ökat med över 2 000 personer sedan 2023, samtidigt som intresset för att arbeta i regionen har ökat kraftigt.
27 dec kl. 06:01
Notiser Morgonkollen 27 december!
26 dec kl. 17:36
Nyheter SMHI har utfärdat en gul vädervarning för kraftig vind i delar av Uppland, vilket även berör Sigtuna kommun. Varningen gäller lördag kväll mellan klockan 18 och 23.
26 dec kl. 07:59
Nyheter Fyrverkerier under nyårshelgen orsakar stress och rädsla hos många husdjur.
23 dec kl. 15:25
Blåljus En person har förts till sjukhus efter en singelolycka på väg 273 i Herresta i Sigtuna kommun under tisdagen.
23 dec kl. 08:12
Notiser Under morgonen körde en bil av vägen på E4:an vid länsgränsen. Nu varnar Trafikverket för blixthalka norr om Måby till Knivsta.
23 dec kl. 07:24
Blåljus Under natten förstördes minst fem bilar i en brand i Valsta.
23 dec kl. 05:52
Notiser Morgonkollen - 23 december!
22 dec kl. 10:10
Blåljus Under förmiddagen inträffade en trafikolycka vid E4:an i Märsta.
22 dec kl. 06:34
Notiser Morgonkollen - 22 december!
21 dec kl. 20:47
Notiser Drygt ett av tio tåg har i år varit försenat till någon av kommunens tre stationer.
21 dec kl. 14:34
Notiser Trafikverket har gått ut med en varning för halka på vägarna under söndagen
21 dec kl. 12:58
Blåljus Strax före 13 på söndagen inträffade en trafikolycka i Rosersberg på E4N som påverkar framkomlighet mot Märsta under drygt en timme.
21 dec kl. 06:10
Notiser Morgonkollen - 21 december!
20 dec kl. 22:28
Blåljus Polis larmades under lördagen till en basketmatch i Sigtuna efter uppgifter om misshandel.
20 dec kl. 10:57
Nyheter Jul- och nyårshelgerna innebär ändrade tidtabeller och glesare trafik i kollektivtrafiken. Framför allt julafton påverkas resandet.
20 dec kl. 06:03
Notiser Morgonkollen - 20 december!
19 dec kl. 18:24
Blåljus En brand bröt ut i en hög med wellpapp på en återvinningsanläggning i Rosersberg under fredagseftermiddagen.
19 dec kl. 18:02
Nyheter Chansen till snö på julafton har minskat tydligt i Sigtuna och resten av Mälardalen. Under de senaste decennierna har gröna jular blivit allt vanligare.
19 dec kl. 11:39
Nyheter Kriminalvården förbereder undervisning för barn och unga på anstalt. Förslagen är aktuella även lokalt, eftersom Storboda i Rosersberg omfattas av en ny skola.
19 dec kl. 06:08
Notiser Morgonkollen - 19 december!
18 dec kl. 19:01
Nyheter Flera vikingatida fornlämningar i Mälardalen har plundrats under det senaste halvåret. En av platserna där plundring har upptäckts är Sigtuna.
18 dec kl. 10:32
Ung & Student När jullovet startar den 19 december ordnar Sigtuna kommun ett brett utbud av gratis aktiviteter för barn och unga i Märsta, Sigtuna, Valsta och Rosersberg. Programmet pågår fram till att skolan börjar igen den 8 januari och innehåller allt från kultur och pyssel till sport och fritidsverksamhet.