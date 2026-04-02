Frontalkrock på Måbyleden – två till sjukhus

Två personer fördes till sjukhus efter en frontalkrock på Måbyleden sent på torsdagskvällen

Larmet kom vid 23.15 och polis, räddningstjänst och ambulans ryckte ut till platsen efter att två personbilar kolliderat. Olyckan ska ha skett i hög hastighet, rapporterar SVT Stockholm.

Två personer var inblandade, en i vardera bil, och båda fördes med ambulans till Karolinska Universitetssjukhuset.

Hur allvarliga skadorna var var under natten oklart. Orsaken till olyckan var ännu inte fastställd.

Uppdaterad kl 5,41