Fortsatta störningar i kollektivtrafiken efter snöoväder

Det är fortsatt störningar i kollektivtrafiken i stora delar av länet på grund av snö och vinterväglag. Bussar har svårt att ta sig fram på flera håll och även pendeltågstrafiken påverkas.

Efter helgerna är fler resenärer tillbaka i trafiken, vilket ökar trycket på SL:s avgångar samtidigt som framkomligheten är begränsad. Resenärer uppmanas att söka sin resa i förväg och räkna med längre restider än normalt.

Pendeltågen kör färre avgångar än vanligt efter beslut från Trafikverket. Beslutet innebär att all tågtrafik som delar spår i det nationella järnvägsnätet måste minska trafiken för att öka driftsäkerheten vid vinterförhållanden. Den reducerade trafiken är planerad att gälla fram till måndagen den 12 januari, med möjlighet till förlängning.

Även Mälartågs trafik mellan Uppsala, Märsta och Stockholm påverkas. Enligt Mälartåg är den reducerade trafiken en nödvändig åtgärd till följd av Trafikverkets höjda vinterberedskap. Snö och is i infrastrukturen minskar kapaciteten i järnvägen och färre tåg bedöms ge bättre förutsättningar för snöröjning och arbete i spåren samt minska risken för växelfel.

SL informerar samtidigt om att resenärer som blir försenade kan ha rätt till förseningsersättning.