Försvunnen tjänstehund återfunnen i Rosersberg

Försvarsmaktens tjänstehund Terro, som försvann från övningsfältet i Rosersberg utanför Märsta på tisdagen vid 14-tiden, har nu hittats. Hunden lokaliserades under onsdagen i närområdet och kunde tas om hand av personal från Försvarsmakten.

Terro bar en svart sele och en tio meter lång gul lina när han försvann, och myndigheten uppmanade tidigare allmänheten att inte försöka fånga in hunden utan iaktta och kontakta Hundtjänstenheten direkt. Under sökandet deltog både Försvarsmaktens personal och rapporter från boende i området som hade sett hunden.

Enligt Försvarsmakten är Terro oskadd och tillbaka hos sin förare. Myndigheten tackar allmänheten för hjälp och tips under sökperioden. Sökinsatsen avslutas nu och verksamheten återgår till normal rutin på övningsfältet.