Förslag om rondell vid infarten till Til/Svalängen

Ett medborgarförslag om att anlägga en cirkulationsplats där Märstavägen ansluter till väg 263 kommer att behandlas i kommunstyrelsen. Förslaget anses dock besvarat eftersom kommunen inte har rådighet över väg 263, som är Trafikverkets ansvar.

Vägen förbi Til och Svalängen på väg 263 är högt trafikerad, i rusningstid är det problematiskt med flödet till och från Märstavägen. Frågan om korsningen har diskuterats vid flera tillfällen i möten mellan kommunen och Trafikverket och finns även med i den långsiktiga planeringen för vägen. I Sigtuna kommuns översiktsplan betonas behovet av att öka framkomligheten, förbättra trafiksäkerheten och korta restiderna längs sträckan, i enlighet med Trafikverkets åtgärdsvalsstudie. Kommunen kommer fortsatt att bevaka behovet i dialog med Trafikverket, men ansvaret för en eventuell cirkulationsplats ligger hos Trafikverket.