Förslag om rondell vid infarten till Til/Svalängen
Ett medborgarförslag om att anlägga en cirkulationsplats där Märstavägen ansluter till väg 263 kommer att behandlas i kommunstyrelsen. Förslaget anses dock besvarat eftersom kommunen inte har rådighet över väg 263, som är Trafikverkets ansvar.
Vägen förbi Til och Svalängen på väg 263 är högt trafikerad, i rusningstid är det problematiskt med flödet till och från Märstavägen. Frågan om korsningen har diskuterats vid flera tillfällen i möten mellan kommunen och Trafikverket och finns även med i den långsiktiga planeringen för vägen. I Sigtuna kommuns översiktsplan betonas behovet av att öka framkomligheten, förbättra trafiksäkerheten och korta restiderna längs sträckan, i enlighet med Trafikverkets åtgärdsvalsstudie. Kommunen kommer fortsatt att bevaka behovet i dialog med Trafikverket, men ansvaret för en eventuell cirkulationsplats ligger hos Trafikverket.
Notiser Under sommaren har ambulanssjukvården i Stockholms län präglats av personalbrist och fordon som stått stilla. Som en del i att förbättra situationen har Region Stockholm köpt in 27 nya ambulanser som tas i bruk i oktober, rapporterar SVT Stockholm.
Notiser Barnahus Stockholm Nord i Sigtuna kommun fick under torsdagen besök av Brasiliens riksåklagare tillsammans med kollegor och representanter för World Childhood Foundation. Syftet med besöket var att få en inblick i den svenska barnahusmodellen.
Blåljus Under tisdagskvällen larmades polisen om höga smällar som hördes i flera delar av Märsta. Enligt uppgifter från allmänheten uppfattades ljuden bland annat i Norrbacka, Vänortsringen och Arlandastad.
Blåljus På tisdagseftermiddagen larmades räddningstjänsten till en villa i Märsta efter att det börjat brinna i ett pannrum i källaren. Larmet kom in vid 16.43 och flera enheter skickades till platsen.