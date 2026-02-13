Flicka misshandlad i centrala Märsta

Polispatruller sökte vid 18.40-tiden efter såväl målsägare som misstänkta ungdomar efter en misstänkt misshandel i Nymärsta kulle i Märsta.

Enligt polisen ska ett vittne ha sett ett gäng ungdomar misshandla en flicka. När vittnet röt till sprang samtliga från platsen.

Polisen har därefter sökt i området efter både den utsatta flickan och de misstänkta ungdomarna, men ingen av de inblandade har hittills identifierats. Händelsen rubriceras som misshandel.