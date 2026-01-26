Foto: Arkiv/Jamshid Jamshidi

Fler vapenbrott – narkotikabrotten minskar

Antalet anmälda vapenlagsbrott ökade i Sigtuna kommun under 2025, samtidigt som flera andra brottstyper minskade. Det visar en genomgång av Brottsförebyggande rådets preliminära statistik som Newsworthy har gjort.

Bland de brott som ökade tydligast finns vapenlagsbrott, medan anmälningar om narkotikabrott, dopningsbrott och penningtvätt minskade jämfört med året innan. Under året infördes även elsparkcykelstölder som en egen brottskategori. I Sigtuna anmäldes 41 sådana stölder, rapporterar Newsworthy.

Statistiken avser anmälda brott och speglar inte nödvändigtvis hur många brott som faktiskt har begåtts. Siffrorna för 2025 är preliminära och kan komma att justeras, bland annat när det gäller sexualbrott och bedrägerier.

I Stockholms län som helhet ökade bland annat sprängningar, medan människorov minskade. Nationellt visar statistiken att stölder och skadegörelsebrott fortsätter att minska, samtidigt som brott mot person och barnpornografibrott ökade under 2025, enligt Brå.

Av Erik Karlsson

