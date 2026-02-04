Fler resenärer på Arlanda i januari – närmar sig nivåerna före pandemin

Resandet via Arlanda ökade under januari, enligt Swedavias senaste trafikstatistik.

Totalt reste drygt 1,6 miljoner passagerare via flygplatsen under månaden, vilket är en ökning med sju procent jämfört med januari i fjol. Utvecklingen innebär att Arlanda nu ligger på omkring 90 procent av resenärsnivåerna från 2019, året före pandemin. Det största resandet skedde på utrikeslinjer, där drygt 1,3 miljoner resenärer passerade flygplatsen, en ökning med sex procent. Inrikesresandet ökade samtidigt med tolv procent till nära 310 000 resenärer.

Enligt Swedavia beror den tydliga ökningen av inrikesresandet på att fler flygbolag nu har samlat sin Stockholmstrafik till Arlanda. Förändringen genomfördes vid årsskiftet 2024/2025 och har fortsatt effekt även under inledningen av 2026.

Sammantaget reste drygt 2,2 miljoner personer via Swedavias tio flygplatser i januari, en ökning med sju procent jämfört med samma månad i fjol. Både utrikes- och inrikesresandet ökade på nationell nivå.