Färre laddbara bilar nyregistrerades

Andelen elbilar och laddhybrider bland nyregistrerade personbilar minskade i Sigtuna kommun under fjärde kvartalet 2025. Det visar statistik som Newsworthy sammanställt.

Totalt registrerades 286 nya personbilar i kommunen under kvartalet. Av dessa var 59 procent laddbara, varav 32 procent rena elbilar. Fossildrivna bilar stod för 40 procent av nyregistreringarna. Jämfört med kvartalet innan minskade andelen laddbara bilar med 1,7 procentenheter.

Utvecklingen i Sigtuna följer en nationell trend där elbilsandelen hamnar lägre än tidigare prognoser. I hela landet var 63 procent av de nyregistrerade bilarna laddbara under 2025, enligt Newsworthy. Prognoser från Trafikanalys 2022 pekade då på betydligt högre nivåer.

Sigtuna placerade sig under fjärde kvartalet på plats 108 av 290 kommuner när det gäller andel laddbara nyregistreringar, vilket innebär att kommunen låg nära riksgenomsnittet.