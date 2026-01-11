Färre laddbara bilar nyregistrerades

Andelen elbilar och laddhybrider bland nyregistrerade personbilar minskade i Sigtuna kommun under fjärde kvartalet 2025. Det visar statistik som Newsworthy sammanställt.
Totalt registrerades 286 nya personbilar i kommunen under kvartalet. Av dessa var 59 procent laddbara, varav 32 procent rena elbilar. Fossildrivna bilar stod för 40 procent av nyregistreringarna. Jämfört med kvartalet innan minskade andelen laddbara bilar med 1,7 procentenheter.
Utvecklingen i Sigtuna följer en nationell trend där elbilsandelen hamnar lägre än tidigare prognoser. I hela landet var 63 procent av de nyregistrerade bilarna laddbara under 2025, enligt Newsworthy. Prognoser från Trafikanalys 2022 pekade då på betydligt högre nivåer.
Sigtuna placerade sig under fjärde kvartalet på plats 108 av 290 kommuner när det gäller andel laddbara nyregistreringar, vilket innebär att kommunen låg nära riksgenomsnittet.
Politik Sigtuna kommuns användning av privata aktörer inom familjehems- och HVB-vården kritiseras nu i en insändare som publicerats i Dagens ETC. Bakom insändaren står Fredrik Lundh Sammeli (S), riksdagsledamot och social- och sjukvårdspolitisk talesperson, samt Marie Axelsson (S), oppositionsråd i Sigtuna kommun.
Blåljus Polisen varnar för en ökning av bedrägeriförsök mot äldre i Stockholms län. Samtidigt har ett äldre par i Valsta i Märsta utsatts för grov stöld efter att okända personer tagit sig in i deras bostad.
Nyheter En ny vädervarning har utfärdats med risk för lokalt kraftiga snöbyar som kan påverka Sigtuna kommun under måndagen. Snöfallet kan ge besvärliga förhållanden i trafiken och störningar i kollektivtrafiken.