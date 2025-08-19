Explosivt ämne läckte i färgfabrik

Strax för klockan 22 på tisdagskvällen larmades räddningstjänsten till ett utsläpp av farligt ämne i Arlandastad.

Ett större utsläpp inträffade på tisdagskvällen i en färgfabrik i Arlandastad. Omkring tusen liter av ett explosivt och brandfarligt ämne läckte ut i lokalerna.

Räddningstjänsten larmades till platsen med flera enheter. Vid halv ett-tiden på natten meddelades att insatsen var avslutad.

Enligt uppgifter ska ingen person ha kommit till skada i samband med händelsen, rapporterar Sveriges Radio.