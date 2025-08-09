En person till sjukhus efter trafikolycka i Skepptuna
En kvinna fördes till sjukhus efter en trafikolycka i Skepptuna under lördagskvällen.
En bil hamnade i diket efter en olycka på en väg mellan Åckelsta och Håsta utanför Skepptuna under lördagen, rapporterar unt.se. Enligt tidningen blev bilen påkörd bakifrån av en annan bil och körde därefter av vägen. Föraren, en kvinna i 30-årsåldern, fördes med ambulans till sjukhus med nacksmärtor.
Föraren i den påkörande bilen, en man i 35-årsåldern, är misstänkt för bland annat att inte ha hållit tillräckligt avstånd till framförvarande fordon. En anmälan har upprättats.
