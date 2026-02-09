E4:an avstängd mot Uppsala

Vid 14.30-tiden krockade flera fordon på E4:an norr om Måby.
En trafikolycka med flera fordon inträffade på E4 mellan trafikplats Måby (182) och länsgränsen mellan Stockholms och Uppsala län i riktning mot Uppsala. Olyckan medför mycket stor trafikpåverkan. Räddningstjänst är på plats och vägen är avstängd i riktning mot Uppsala. Avstängningen gäller från klockan 14.28 och beräknas pågå till cirka 16.30. Bilen snurrade runt och det spreds bildelar över banan. Vägen är nu öppen igen och ingen ska ha skadats allvarligt.
Nyheter Pendeltågstrafiken påverkas i helgen av omfattande banarbeten. Från natten mot lördag stoppas pendeltågen på delar av sträckan, vilket får konsekvenser för resenärer vid Märsta och Rosersberg station.
Nyheter Nyblivna föräldrar i Märsta erbjuds nu hembesök av barnmorskor för att öka tryggheten och ge stöd efter förlossningen. Projektet, som startade som pilot i Rinkeby, har nu permanentats och sprids till flera mottagningar inom Region Stockholm.