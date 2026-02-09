E4:an avstängd mot Uppsala

Vid 14.30-tiden krockade flera fordon på E4:an norr om Måby.

En trafikolycka med flera fordon inträffade på E4 mellan trafikplats Måby (182) och länsgränsen mellan Stockholms och Uppsala län i riktning mot Uppsala. Olyckan medför mycket stor trafikpåverkan. Räddningstjänst är på plats och vägen är avstängd i riktning mot Uppsala. Avstängningen gäller från klockan 14.28 och beräknas pågå till cirka 16.30. Bilen snurrade runt och det spreds bildelar över banan. Vägen är nu öppen igen och ingen ska ha skadats allvarligt.