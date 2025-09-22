Dumpade katter kopplas till uppfödare i Märsta

36 sibiriska katter har under det senaste året hittats dumpade i området kring Märsta, varav tre var döda. Katterna har ofta varit magra och skygga, och flera har fått ungar innan de påträffats. Det rapporterar TV4:s Kalla Fakta.
En av katterna blödde från underlivet när den togs omhand och hos veterinären hittades döda foster. Sammanlagt uppskattas de dumpade katternas värde till över en halv miljon kronor, då en sibirisk kattunge kan säljas för uppemot 15 000 kronor. Kalla Fakta har kunnat koppla hälften av katterna till en och samma uppfödare i Märsta, som sålt kattungar för minst 650 000 kronor och som sedan tidigare är dömd för bokföringsbrott.
Efter att elva anmälningar gjorts mot uppfödaren försökte länsstyrelsen genomföra hembesök, men utan framgång. När uppfödaren själv skickade in bilder på katterna lades ärendet ner, då det räknades som en kontroll.
Kattförbundet Sverak, som ansvarar för stamtavlor och register över raskatter, har fått larm om samma uppfödare och denne är inte längre ansluten till förbundet. I en bredare granskning har Kalla Fakta hittat över 200 fall där uppfödare runt om i landet inte följt reglerna, bland annat genom att para katter för ofta eller låta kattungar själva föda ungar.
Politik På söndag är det åter dags för kyrkoval. Vid det senaste valet 2021 deltog knappt var femte medlem i Svenska kyrkan, och i Sigtuna låg valdeltagandet mellan 13,6 och 20,4 procent beroende på församling, enligt en genomgång från Newsworthy.
Nyheter Under 2024 rapporterades 312 viltolyckor i Sigtuna kommun, vilket motsvarar 15 olyckor per 1 000 bilar. Siffran placerar kommunen under länstoppen, där Norrtälje har flest olyckor med 37 per 1 000 bilar, följt av Nynäshamn, Ekerö och Nykvarn.
Nyheter Nästa lördag är det dags för Trygghets- och beredskapsdagen i Märsta centrum. Temat i år är ”Du är en del av Sveriges totalförsvar” – och det blir en dag fylld med aktiviteter för hela familjen.
Politik Från sommaren 2029 tar SL över busstrafiken i Sigtuna och Upplands Väsby. Det blir första gången sedan 1990-talet som kollektivtrafiken inte körs av ett privat bolag, rapporterar SVT Stockholm.