Dumpade katter kopplas till uppfödare i Märsta

36 sibiriska katter har under det senaste året hittats dumpade i området kring Märsta, varav tre var döda. Katterna har ofta varit magra och skygga, och flera har fått ungar innan de påträffats. Det rapporterar TV4:s Kalla Fakta.

En av katterna blödde från underlivet när den togs omhand och hos veterinären hittades döda foster. Sammanlagt uppskattas de dumpade katternas värde till över en halv miljon kronor, då en sibirisk kattunge kan säljas för uppemot 15 000 kronor. Kalla Fakta har kunnat koppla hälften av katterna till en och samma uppfödare i Märsta, som sålt kattungar för minst 650 000 kronor och som sedan tidigare är dömd för bokföringsbrott.

Efter att elva anmälningar gjorts mot uppfödaren försökte länsstyrelsen genomföra hembesök, men utan framgång. När uppfödaren själv skickade in bilder på katterna lades ärendet ner, då det räknades som en kontroll.

Kattförbundet Sverak, som ansvarar för stamtavlor och register över raskatter, har fått larm om samma uppfödare och denne är inte längre ansluten till förbundet. I en bredare granskning har Kalla Fakta hittat över 200 fall där uppfödare runt om i landet inte följt reglerna, bland annat genom att para katter för ofta eller låta kattungar själva föda ungar.