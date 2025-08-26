Cyberattack mot företag och myndigheter – Sigtuna kan vara drabbat

Företaget Miljödata har utsatts för en cyberattack och blivit föremål för utpressning. Sigtuna kommun är en av flera kommuner som använder bolagets system, rapporterar unt.se.

Företaget Miljödata har utsatts för en cyberattack och blivit föremål för utpressning, rapporterar unt.se. Bland kunderna finns bland annat Sigtuna och Tierps kommun.

Personuppgifter kan ha läckt i samband med angreppet som upptäcktes den 23 augusti. Händelsen är polisanmäld. Vilka konsekvenser attacken kan få för Sigtuna kommun är i nuläget oklart.