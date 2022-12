Cateringbil körde in i flygplan

En cateringbil körde in i ett TUI-plan som skulle till Thailand under tisdagen.

Omkring 340 passagerare skulle åka med TUI till Thailand under måndagen. Men när en cateringbil körde in i planet så blev de strandade. Planet har inte kunnat lyfta rapporterar Aftonbladet.

– Det är en cateringbil, som ska lasta på flygmaten, som har kört in i planet så det har skadats. Det gör att vi inte kan flyga, säger Adam Györki på TUI till Aftonbladet.

Resenärer som inte bor i Stockholmsområdet har fått hotellrum över natten. Planet kommer inte kunna lyfta idag utan målet är att få iväg resenärerna under onsdagen. Ett reservplan från Storbritannien har kallats in och väntas genomföra flighten.