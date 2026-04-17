Brand stoppar trafiken på E4 mot Uppsala

17 apr kl. 06:01
16 apr kl. 16:48
Politik Valdeltagandet i Sigtuna kommun sjönk i senaste riksdagsvalet och bröt därmed en lång uppåtgående trend, enligt siffror som Newsworthy tagit fram.
16 apr kl. 10:58
Nyheter Åklagare har i dag väckt åtal mot en 51-årig man för mord på en kvinna som hittades död i en vak i Sigtunafjärden i januari 2015 i Sigtuna.
16 apr kl. 08:43
Nyheter En ny studie från SLU visar att PFAS-halterna i svensk konsumtionsmjölk i stort sett är mycket låga eller inte mätbara. Det gäller även i områden nära platser där brandskum tidigare använts, som kring Arlanda och Rosersberg.
16 apr kl. 07:02
Notiser Det är stor till mycket stor risk för gräsbrand i Sigtuna kommun under torsdagen. Varningen gäller mellan klockan 11 och 18.
16 apr kl. 06:18
15 apr kl. 21:30
Nyheter Fritidsbanken slog rekord i år med dubbelt så mycket utlånad utrustning jämfört med förra året.
15 apr kl. 05:55
14 apr kl. 19:49
Blåljus Under tisdagseftermiddagen började det brinna i ett mindre utrymme i en större byggnad i gamla outletområdet i Arlandastad.
14 apr kl. 18:57
Politik Flera partier har färre kandidater inför höstens val till kommunfullmäktige. I Sigtuna har Kristdemokraterna tappat sju namn jämfört med valet 2022, enligt siffror som Newsworthy sammanställt.
14 apr kl. 07:11
Notiser En pågående strejk inom tyska flygbolaget Lufthansa påverkar flygtrafiken till och från Arlanda.
14 apr kl. 07:08
Nyheter Ett SAS-plan tvingades avbryta starten från Arlanda vid lunchtid på måndagen efter ett tekniskt larm, enligt Expressen.
14 apr kl. 05:50
13 apr kl. 16:06
Nyheter Under 2025 tillkom 3,7 megawatt ny solel i Sigtuna. Det innebär en ökning med 13 procent jämfört med året innan, men en lägre takt än i landet i stort.
13 apr kl. 08:55
Blåljus Vid åttatiden på måndagsmorgonen inträffade en singelolycka på Vassundavägen utanför Sigtuna.
13 apr kl. 08:02
Politik Fyra kommuner i Arlandaregionen har tecknat ett avtal om att klimatreducera sina flygresor i tjänsten till 100 procent. Det handlar om Sigtuna, Knivsta, Upplands Väsby och Vallentuna.
13 apr kl. 06:11
12 apr kl. 18:20
Notiser Irans exilprins Reza Pahlavi landade på Arlanda under söndagsförmiddagen. I samband med besöket genomfördes en poliseskort som påverkade trafiken på E4 mellan Arlanda och centrala Stockholm.
12 apr kl. 09:42
Notiser Sju personer från Plock-Robbans gäng har samlat in närmare 90 kilo skräp i centrala Märsta och omkringliggande områden under lördagsförmiddagen.
12 apr kl. 09:36
Notiser SMHI varnar för stor gräsbrandrisk i kommunen under söndagen.
12 apr kl. 09:29
Nyheter Under årets första kvartal sjönk andelen laddbara bilar bland nyregistreringarna i Sigtuna kommun. Samtidigt ökar elbilsförsäljningen i landet som helhet.
12 apr kl. 05:45
11 apr kl. 10:35
Nyheter Antalet cykelstölder ligger kvar på en relativt låg nivå – men det finns tydliga skillnader inom kommunen.