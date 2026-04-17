Brand stoppar trafiken på E4 mot Uppsala

Det är stora störningar i trafiken på E4 norrut under morgonen efter en fordonsbrand i höjd med Knivsta.

E4:an är avstängd mellan Knivsta och Uppsala i riktning mot Uppsala. Trafiken påverkas kraftigt och köer har bildats under morgonen.

Avstängningen väntas enligt Trafikverket pågå åtminstone fram till klockan 10, men störningar kan kvarstå längre under dagen.

Av redaktion@marsta.nu
Mord i Sigtunafjärden

51-årig man åtalas för mordet

Nyheter Åklagare har i dag väckt åtal mot en 51-årig man för mord på en kvinna som hittades död i en vak i Sigtunafjärden i januari 2015 i Sigtuna.