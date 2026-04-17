Brand stoppar trafiken på E4 mot Uppsala

Det är stora störningar i trafiken på E4 norrut under morgonen efter en fordonsbrand i höjd med Knivsta.

E4:an är avstängd mellan Knivsta och Uppsala i riktning mot Uppsala. Trafiken påverkas kraftigt och köer har bildats under morgonen.

Avstängningen väntas enligt Trafikverket pågå åtminstone fram till klockan 10, men störningar kan kvarstå längre under dagen.