Brand på samma adress tre nätter i rad

För tredje natten i rad har en brand brutit ut i ett flerfamiljshus på Wenngarn.

Larmet kom till SOS Alarm klockan 03.24 under natten mot fredag. Branden ska ha startat i ett förråd, men de boende i fastigheten lyckades själva släcka elden innan räddningstjänsten anlände, rapporterar unt.

Polis finns på plats och händelsen utreds. Enligt unt.se har räddningstjänsten bekräftat att det rör sig om samma adress som det brunnit på under både natten mot onsdag och natten mot torsdag.