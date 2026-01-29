Brandkår larmades under torsdagskvällen till en brand på Norrbacka.

En brand utbröt under torsdagskvällen i ett flerfamiljshus på Norrbackavägen i Märsta. Larmet inkom till SOS Alarm klockan 20.32 och gällde en brand i en lägenhet på bottenvåningen.

Det rörde sig om en fullt utvecklad brand i en lägenhet. Räddningstjänsten bröt upp dörren och inledde rökdykning. Branden kunde släckas innan den spred sig till andra lägenheter. Därefter kontrollerade räddningstjänsten om intilliggande bostäder hade påverkats av rök samt genomförde efterkontroller