Brandkår larmades under torsdagskvällen till en brand på Norrbacka.
En brand utbröt under torsdagskvällen i ett flerfamiljshus på Norrbackavägen i Märsta. Larmet inkom till SOS Alarm klockan 20.32 och gällde en brand i en lägenhet på bottenvåningen.
Det rörde sig om en fullt utvecklad brand i en lägenhet. Räddningstjänsten bröt upp dörren och inledde rökdykning. Branden kunde släckas innan den spred sig till andra lägenheter. Därefter kontrollerade räddningstjänsten om intilliggande bostäder hade påverkats av rök samt genomförde efterkontroller
Politik Vänsterpartiet i Märsta–Sigtuna har träffat märstabon Ayla och hennes familj för att uppmärksamma konsekvenserna av dagens migrationsregler. Partiet menar att hennes situation visar behovet av en mer långsiktig och rättssäker migrationspolitik.
Politik Moderaterna har fastställt sin lista till fullmäktige, den toppas inte oväntat av kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson - Jag tackar för förtroendet att få toppa listan och tycker det är väldigt positivt att vi har en så bra mix av både nya och erfarna kandidater, säger han i ett uttalande.
Politik Liberalerna i Sigtuna kommun har lämnat in både en fråga till kommunfullmäktige och ett initiativärende till utbildningsnämnden om möjligheten att använda statliga bidrag för att införa eller utveckla tvålärarsystem i grundskolan.
Nyheter Antalet anmälda vapenlagsbrott ökade i Sigtuna kommun under 2025, samtidigt som flera andra brottstyper minskade. Det visar en genomgång av Brottsförebyggande rådets preliminära statistik som Newsworthy har gjort.
Politik Marie Axelsson (S) riktar skarp kritik mot Sigtuna kommuns visselblåsarfunktion och har lämnat en interpellation till kommunfullmäktige som ska besvaras av Kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M).
Politik Kristdemokraterna i Sigtuna har presenterat sin valsedel inför det kommande valet. Partiet uppger att valsedeln nu är fastställd och har i samband med detta skickat in pressmaterial till lokala medier.