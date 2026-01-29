Brand på Norrbacka

Brandkår larmades under torsdagskvällen till en brand på Norrbacka.

En brand utbröt under torsdagskvällen i ett flerfamiljshus på Norrbackavägen i Märsta. Larmet inkom till SOS Alarm klockan 20.32 och gällde en brand i en lägenhet på bottenvåningen.

Det rörde sig om en fullt utvecklad brand i en lägenhet. Räddningstjänsten bröt upp dörren och inledde rökdykning. Branden kunde släckas innan den spred sig till andra lägenheter. Därefter kontrollerade räddningstjänsten om intilliggande bostäder hade påverkats av rök samt genomförde efterkontroller

Av redaktion@marsta.nu
valet2026

Askerson etta på Moderaternas lista

Politik Moderaterna har fastställt sin lista till fullmäktige, den toppas inte oväntat av kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson - Jag tackar för förtroendet att få toppa listan och tycker det är väldigt positivt att vi har en så bra mix av både nya och erfarna kandidater, säger han i ett uttalande.

Fler vapenbrott – narkotikabrotten minskar

Nyheter Antalet anmälda vapenlagsbrott ökade i Sigtuna kommun under 2025, samtidigt som flera andra brottstyper minskade. Det visar en genomgång av Brottsförebyggande rådets preliminära statistik som Newsworthy har gjort.

Singelolycka på Bilbyvägen

Nyheter Under kvällen inträffade en singelolycka på Bilbyvägen, väg 915, mellan Bärmö och Sigtuna industriområde. Räddningstjänsten ryckte ut till platsen.

Axelsson kritisk till visselblåsarfunktionen

Politik Marie Axelsson (S) riktar skarp kritik mot Sigtuna kommuns visselblåsarfunktion och har lämnat en interpellation till kommunfullmäktige som ska besvaras av Kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M).