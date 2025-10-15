Brand i Wenngarn – rök spreds till flera lägenheter

En brand bröt ut i ett pannrum i ett bostadshus i Wenngarn under natten mot onsdag. Ingen person skadades, men rök spreds till flera av lägenheterna.

Larmet kom till SOS Alarm klockan 04.24 om en brand i en lada som byggts om till bostäder i Wenngarn. Elden ska ha startat i ett pannrum, och rök spreds därefter till flera av lägenheterna, rapporterar UNT.se. Räddningstjänsten arbetade på platsen under natten för att släcka branden och ventilera byggnaden. Ingen person har kommit till skada. Orsaken till branden är ännu inte fastställd, uppger unt.se.