Brand i Arlandastad misstänks vara anlagd

Vid 4-tiden i morse brann det i en industrifastighet i Arlandastad och ett stort pådrag larmades ut.
En brand utbröt i en industrilokal på Bristagatan i Arlandastad under natten. Flera enheter från räddningstjänsten deltog i insatsen och använde rökdykare för att bekämpa elden inne i byggnaden. Inga personskador rapporterades, och arbetet på platsen beräknades pågå fram till omkring klockan 07.00. Enligt Upsala Nya Tidning ska en förundersökning gällande mordbrand ha inletts. Området är avspärrat i väntan på teknisk undersökning.
Blåljus Under juni och juli registrerade polisen 1 435 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 1 238 händelser som ska ha inträffat under sommarmånaderna. Den vanligaste brottskategorin var stöld utan inbrott.
Nyheter Tågtrafiken i Sigtuna kommun hade ovanligt många förseningar i juli. Av cirka 8 300 tåg som passerade Arlanda C, Märsta eller Rosersberg kom 998 mer än fem minuter sent, vilket motsvarar 12 procent.
Notiser Mälartåg, som bland annat trafikerar sträckan Uppsala–Märsta–Stockholm, har sett en kraftig ökning i trafiken sedan 2016. Antalet tågkilometer har fördubblats, och över 12 miljoner resor görs årligen i Mälartågssystemet.