Brand i Arlandastad misstänks vara anlagd

Vid 4-tiden i morse brann det i en industrifastighet i Arlandastad och ett stort pådrag larmades ut.

En brand utbröt i en industrilokal på Bristagatan i Arlandastad under natten. Flera enheter från räddningstjänsten deltog i insatsen och använde rökdykare för att bekämpa elden inne i byggnaden. Inga personskador rapporterades, och arbetet på platsen beräknades pågå fram till omkring klockan 07.00. Enligt Upsala Nya Tidning ska en förundersökning gällande mordbrand ha inletts. Området är avspärrat i väntan på teknisk undersökning.

Av Erik Karlsson
tips@marsta.nu

Vanligaste brotten i sommar

Blåljus Under juni och juli registrerade polisen 1 435 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 1 238 händelser som ska ha inträffat under sommarmånaderna. Den vanligaste brottskategorin var stöld utan inbrott.

