Brand i Arlandastad misstänks vara anlagd

Vid 4-tiden i morse brann det i en industrifastighet i Arlandastad och ett stort pådrag larmades ut.

En brand utbröt i en industrilokal på Bristagatan i Arlandastad under natten. Flera enheter från räddningstjänsten deltog i insatsen och använde rökdykare för att bekämpa elden inne i byggnaden. Inga personskador rapporterades, och arbetet på platsen beräknades pågå fram till omkring klockan 07.00. Enligt Upsala Nya Tidning ska en förundersökning gällande mordbrand ha inletts. Området är avspärrat i väntan på teknisk undersökning.