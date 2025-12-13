Bråk på krog – man misstänkt för hot och våld mot tjänsteman

Strax efter midnatt natten mot lördag larmades polisen till en krog i Märsta efter uppgifter om stök inne på lokalen.

Ett bråk ska ha uppstått mellan en man och en kvinna rapporterar unt.se. När ordningsvakter gick emellan för att lugna situationen riktades mannens irritation mot vakterna i stället. Han uppges ha varit både högljudd och fysiskt utåtagerande samt motsatt sig deras ingripande.

Polis kallades till platsen och mannen misstänks nu för hot och våld mot tjänsteman.