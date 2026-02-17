Bråk på buss i Märsta – chaufför uppges ha blivit slagen

Ett bråk med flera inblandade personer inträffade på en buss vid Märsta station under tisdagsförmiddagen, rapporterar unt.se.

Vid 11-tiden på tisdagen larmades polis till Märsta station efter uppgifter om bråk ombord på en buss, uppger unt.se

Enligt tidningens rapportering rörde det sig om handgemäng och ordväxling mellan tre personer. En busschaufför i 50-årsåldern samt två män i 20- respektive 30-årsåldern ska ha varit inblandade. En av männen misstänks ha slagit busschauffören i samband med händelsen. Polisen har upprättat en anmälan och utreder omständigheterna kring bråket, skriver unt.se.