Bråk på buss i Märsta – chaufför uppges ha blivit slagen

Ett bråk med flera inblandade personer inträffade på en buss vid Märsta station under tisdagsförmiddagen, rapporterar unt.se.

Vid 11-tiden på tisdagen larmades polis till Märsta station efter uppgifter om bråk ombord på en buss, uppger unt.se

Enligt tidningens rapportering rörde det sig om handgemäng och ordväxling mellan tre personer. En busschaufför i 50-årsåldern samt två män i 20- respektive 30-årsåldern ska ha varit inblandade. En av männen misstänks ha slagit busschauffören i samband med händelsen. Polisen har upprättat en anmälan och utreder omständigheterna kring bråket, skriver unt.se.

Av Erik Karlsson
Längst väntetider till BUP i Stockholm

Politik Stockholms barn och ungdomar har lägst andel i landet som får tid hos barn- och ungdomspsykiatrin inom vårdgarantins gräns på 30 dagar. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Regioner.

Extra

Yxkvinna söktes i Steningeområdet

Blåljus Polisen larmades efter uppgifter om en kvinna som ska ha gått med en yxa längs vägen mot Steningebadet. Trots sökinsats med patrull och helikopter anträffades ingen misstänkt.

Mordet i Sigtunafjärden

Misstänkt i mordutredning i Sigtuna omhäktad

Nyheter Attunda tingsrätt har beslutat att en 50-årig man ska vara kvar i häkte, misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden 2015. Åklagaren har fått förlängd tid att väcka åtal.

Klart: Sigtunarännet körs på söndag

Notiser På söndag den 15 februari arrangeras Sigtunarännet i Sigtuna stad. Loppet blir av och genomförs på isen med start klockan 10.00 vid Soldäcksbryggan längs strandpromenaden.

Så blir nya busstorget i Sigtuna

Nyheter Som märsta.nu kunde rapportera i helgen renoveras busstorget i år. Tidigare i veckan fattades beslut i Kommunstyrelsen: - Busstorget är en av de första platserna många möter när de kommer till Sigtuna stad. Därför är det viktigt att det upplevs som tryggt, tillgängligt och välkomnande, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M)