Bråk på buss i Märsta – chaufför uppges ha blivit slagen
Ett bråk med flera inblandade personer inträffade på en buss vid Märsta station under tisdagsförmiddagen, rapporterar unt.se.
Vid 11-tiden på tisdagen larmades polis till Märsta station efter uppgifter om bråk ombord på en buss, uppger unt.se
Enligt tidningens rapportering rörde det sig om handgemäng och ordväxling mellan tre personer. En busschaufför i 50-årsåldern samt två män i 20- respektive 30-årsåldern ska ha varit inblandade. En av männen misstänks ha slagit busschauffören i samband med händelsen. Polisen har upprättat en anmälan och utreder omständigheterna kring bråket, skriver unt.se.
Politik Stockholms barn och ungdomar har lägst andel i landet som får tid hos barn- och ungdomspsykiatrin inom vårdgarantins gräns på 30 dagar. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Regioner.
Nyheter Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten i Sigtuna kommun minskar. Under januari var 8,9 procent av arbetskraften inskrivna som arbetssökande, vilket är något lägre än för ett år sedan. Även i större delen av Stockholms län ses en nedgång.
Nyheter Som märsta.nu kunde rapportera i helgen renoveras busstorget i år. Tidigare i veckan fattades beslut i Kommunstyrelsen: - Busstorget är en av de första platserna många möter när de kommer till Sigtuna stad. Därför är det viktigt att det upplevs som tryggt, tillgängligt och välkomnande, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M)