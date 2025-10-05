Foto: Jamshid Jamshidi

Bråk i Valsta Centrum – Man gick bärsärkargång

Polisen larmades till Valsta centrum under lördagsförmiddagen efter uppgifter om att en man ska ha orsakat skadegörelse på platsen.

Enligt unt.se slog och sparkade mannen mot olika föremål, bland annat mot dörren till ett gym.

När patrullen kom fram konstaterades att glaset till en passerkortsläsare hade krossats, uppger polisens presstalesperson Anna Westberg för tidningen.

Mannen, som är i 80-årsåldern, omhändertogs inte men en anmälan om skadegörelse har upprättats. Det är oklart om fler föremål skadades eller om mannen var påverkad vid tillfället, skriver unt.se.

Av Erik Karlsson

Billigare SL-resor för studenter i Sigtuna kommun

Politik Studenter i Märsta, Sigtuna och Rosersberg får billigare resor när SL lanserar en ny terminsbiljett hösten 2026. Den nya biljetten innebär att kostnaden per månad sänks från 650 till 400 kronor, en minskning med nästan 40 procent.

Märsta station rustas upp – del av nationell plan

Politik Trafikverket föreslår att Märsta station byggs om till ett modernt resecentrum inom ramen för den nationella transportplanen för 2026–2037. Satsningen innebär en upprustning av en av Sigtuna kommuns viktigaste knutpunkter för kollektivtrafiken.

Majoriteten av resenärer anser att det är fel att åka utan biljett

Nyheter En ny rapport från Kollektivtrafikbarometern visar att 93 procent av resenärerna tycker att det är fel att resa utan giltig biljett i kollektivtrafiken, inklusive SL. Trots det finns grupper som ibland väljer att inte betala, framför allt yngre personer, män, studenter och personer som reser dagligen i storstadsområden.