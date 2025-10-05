Bråk i Valsta Centrum – Man gick bärsärkargång

Polisen larmades till Valsta centrum under lördagsförmiddagen efter uppgifter om att en man ska ha orsakat skadegörelse på platsen.

Enligt unt.se slog och sparkade mannen mot olika föremål, bland annat mot dörren till ett gym.

När patrullen kom fram konstaterades att glaset till en passerkortsläsare hade krossats, uppger polisens presstalesperson Anna Westberg för tidningen.

Mannen, som är i 80-årsåldern, omhändertogs inte men en anmälan om skadegörelse har upprättats. Det är oklart om fler föremål skadades eller om mannen var påverkad vid tillfället, skriver unt.se.