Bolid över Rosersberg

En så kallad bolid drog in över Rosersberg under natten. Fenomenet kunde skådas strax före midnatt på fredagen.

Ett starkt ljussken observerades över delar av östra Svealand sent på måndagskvällen, enligt Aftonbladet. Fenomenet sågs bland annat i Rosersberg, Bromma, Rönninge och Ekerö, och rapporter om bilder och filmer kom in strax efter midnatt. Ljusfenomenet syntes vid 23.51, enligt en av de personer som såg händelsen.

Astronomen Eric Stempels vid Uppsala universitets institution för fysik och astronomi uppger för tidningem att det rör sig om en bolid – en brinnande rymdsten eller rymdgrus som färdas in i atmosfären i hög hastighet. Han säger att flera kameror i Sverige registrerade händelsen vid samma tidpunkt.

Enligt Stempels rörde sig boliden över östra Svealand i en flack bana mot sydost. Den ska ha kommit in i atmosfären, delvis brunnit upp och därefter sannolikt lämnat atmosfären igen. Han beskriver boliden som ovanligt långvarig, då liknande fenomen vanligtvis bara syns i några sekunder.