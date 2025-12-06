Bilparken i Sigtuna yngre än rikssnittet

Genomsnittsåldern på personbilar i trafik i Sverige ligger i dag på knappt 13 år, men variationerna mellan olika kommuner är stora.
I Sigtuna är bilparken något yngre, med en snittålder på drygt elva år enligt Newsworthy. En knapp majoritet av bilarna i kommunen är yngre än tio år, medan tre procent är äldre än 30 år. Samtidigt är Sigtunas bilar äldre än snittet i Stockholms län. I länet är medelåldern högst i Norrtälje, där bilarna är drygt 13 år gamla i genomsnitt, och lägst i Solna, där bilparken har en snittålder på knappt sex år.
Den äldsta bilen i Sigtuna är en Ford Model-T Runabout från 1915.
Politik Anna Malm Kelfve finns med på Moderaternas lista till Region Stockholm för valkrets Nordväst. Hon är placerad på andra plats och är i dag ledamot i Trafikutskottet samt i regionfullmäktige. Även Mattias Askerson finns med på listan, på plats 7.
Nyheter Sigtuna kommun har haft en tydlig ökning av viltolyckor under hösten. Totalt har 110 olyckor rapporterats hittills, vilket är betydligt fler än genomsnittet för samma period de senaste tio åren, enligt Newsworthy.
Nyheter Observationer av rovdjur fortsätter att registreras i Sigtuna kommun. Enligt den skandinaviska rovdjursdatabasen Skandobs har det under det senaste året inkommit elva rapporter om lodjur, björn, varg och järv i kommunen.
Politik Sigtuna kommunfullmäktige har antagit mål och budget för 2026. Beslutet innebär satsningar på kultur- och fritidsliv, renoveringar av idrottshallar och skolmiljöer samt fortsatta insatser för trygghet och integration. Samtidigt sänks kommunalskatten med 20 öre till 19,50 procent.