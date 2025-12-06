Bilparken i Sigtuna yngre än rikssnittet

Genomsnittsåldern på personbilar i trafik i Sverige ligger i dag på knappt 13 år, men variationerna mellan olika kommuner är stora.

I Sigtuna är bilparken något yngre, med en snittålder på drygt elva år enligt Newsworthy. En knapp majoritet av bilarna i kommunen är yngre än tio år, medan tre procent är äldre än 30 år. Samtidigt är Sigtunas bilar äldre än snittet i Stockholms län. I länet är medelåldern högst i Norrtälje, där bilarna är drygt 13 år gamla i genomsnitt, och lägst i Solna, där bilparken har en snittålder på knappt sex år.

Den äldsta bilen i Sigtuna är en Ford Model-T Runabout från 1915.