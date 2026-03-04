Bilbrand skapade köer mot Arlanda

En brand i en personbil vid avfarten från E4 mot Arlanda skapade köer mot flygplatsen på onsdagsmorgonen. Vid 07.40 var bilen bärgad och samtliga körfält öppnades igen.

Bilen började brinna vid halvsjutiden och blev stående i vägrenen vid avfarten mot Arlanda. Under tiden som räddningstjänsten släckte branden och bilen bärgades var endast vänster körfält öppet, vilket skapade köer.

Vid 07.40 var bilen bärgad. Köerna bedömdes dock finnas kvar ytterligare en stund efter att trafiken släpptes på igen.