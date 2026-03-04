Bilbrand skapade köer mot Arlanda

En brand i en personbil vid avfarten från E4 mot Arlanda skapade köer mot flygplatsen på onsdagsmorgonen. Vid 07.40 var bilen bärgad och samtliga körfält öppnades igen.
Bilen började brinna vid halvsjutiden och blev stående i vägrenen vid avfarten mot Arlanda. Under tiden som räddningstjänsten släckte branden och bilen bärgades var endast vänster körfält öppet, vilket skapade köer.
Vid 07.40 var bilen bärgad. Köerna bedömdes dock finnas kvar ytterligare en stund efter att trafiken släpptes på igen.
Nyheter Tullverket begär ökade anslag de kommande åren och lyfter behovet av mer resurser för att klara EU:s nya krav och stärka arbetet mot organiserad brottslighet. Myndigheten lämnar nu sitt budgetunderlag till regeringen.
Nyheter Omständigheterna kring det grova brottet som inträffade på Migrationsverkets återvändandecenter är fortsatt oklara, men nu verkar ändå brottsrubriceringen offentlig. Det rör sig om grov våldtäkt mot barn.