Arkivbild. Foto: Magnus Granhagen

Bilar förstörda i brand

Under natten mot måndag larmades SOS om en bilbrand i Märsta.

Larmet kom in klockan 01.35 och gällde en brand på Frejgatan. En personbil brann och när räddningstjänsten kom fram var fordonet helt övertänt. Elden spred sig vidare till ytterligare två bilar innan den kunde begränsas, rapporterar unt. Det förelåg ingen ytterligare spridningsrisk.

Av Erik Karlsson

Klart: Sigtunarännet körs på söndag

Notiser På söndag den 15 februari arrangeras Sigtunarännet i Sigtuna stad. Loppet blir av och genomförs på isen med start klockan 10.00 vid Soldäcksbryggan längs strandpromenaden.

Så blir nya busstorget i Sigtuna

Nyheter Som märsta.nu kunde rapportera i helgen renoveras busstorget i år. Tidigare i veckan fattades beslut i Kommunstyrelsen: - Busstorget är en av de första platserna många möter när de kommer till Sigtuna stad. Därför är det viktigt att det upplevs som tryggt, tillgängligt och välkomnande, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M)

dödsolycka i valsta

Hovrätten dömer man för dödsolycka i Valsta

Notiser Svea hovrätt dömer en man för vållande till annans död och vårdslöshet i trafik efter en dödsolycka i Valsta den 7 juni 2023. En pojke avled efter att ha blivit påkörd vid ett obevakat övergångsställe.