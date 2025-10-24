Begränsad framkomlighet efter trafikolycka

24 okt kl. 08:07
Notiser Åklagare har beslutat om att lämna in en häktningsframställan mot den man som greps för 10 år sedan misstänkt för mord på en kvinna.
24 okt kl. 05:52
Notiser Morgonkollen - 24 oktober!
23 okt kl. 16:28
Nyheter Trots flera anmälningar som kopplade en lokal uppfödare till 36 övergivna raskatter i Märsta, valde Länsstyrelsen i Stockholm att inte göra någon polisanmälan – i strid med djurskyddslagen, rapporterar Kalla fakta.
23 okt kl. 08:30
Nyheter Nu har den sista processen gällande ledningen mellan Odensala-Väsby hanterats och Svenska kraftnät kan börja planera för projektstart:- Det här är en viktig pusselbit i vår satsning för att ge stockholmsregionen kraft att växa, säger Ulrika Hamberg programledare på Svenska kraftnät.
23 okt kl. 06:17
Notiser Morgonkollen 23 oktober!
22 okt kl. 19:49
Blåljus Räddningstjänsten ryckte på onsdagskvällen ut till Arlanda efter larm om ett misstänkt kvicksilverläckage från ett fraktflygplan.
22 okt kl. 14:15
Blåljus En man har gripits misstänkt för mordet på den kvinna som hittades död i Sigtunafjärden i januari 2015. Det bekräftar polisen för TV4 Nyheterna.
22 okt kl. 06:00
Notiser Morgonkollen 22 oktober!
21 okt kl. 18:38
Blåljus Polisen i lokalpolisområde Sigtuna/Väsby/Sollentuna rapporterar att de senaste dagarna kommit i kontakt med ett stort antal ungdomar som varit så berusade att de behövt sjukhusvård.
21 okt kl. 09:14
Ung & Student Höstlovet närmar sig och i Sigtuna kommun erbjuds många aktiviteter för barn och unga upp till 19 år som spenderar lovet hemma.
21 okt kl. 08:11
Politik Mälardalsrådet uppmanar regeringen att klubba igenom satsningarna i den nya infrastrukturplanen som inkluderar Arlanda, Ostlänken E4 och Märsta station.
21 okt kl. 07:01
Blåljus Det anmäldes fler sexualbrott under tredje kvartalet 2025 än under något annat kvartal de senaste åtta åren.
21 okt kl. 06:11
Notiser Morgonkollen 21 oktober!
20 okt kl. 20:19
Blåljus En man avled efter olyckan som inträffade på E4:an under måndagen.
20 okt kl. 18:14
Nyheter Resenärer som ska till och från Uppsala-Märsta i helgen får kolla extra i tidtabellen, Mälartåg halverar trafiken.
20 okt kl. 15:30
Blåljus Under eftermiddagen inträffade en trafikolycka norr om Måby varpå två personer fördes till sjukhus.
20 okt kl. 06:26
Notiser Morgonkollen 20 oktober!
19 okt kl. 15:09
Blåljus Under natten attackerades ungdomar av en berusad person. En tonåring blev slagen och den berusade omhändertogs.
19 okt kl. 14:35
Ung & Student Under lördagen arrangerades Harvest Day, en höstmarknad, i Stadsängarna. Ett event som Internationella Engelska skolans personal och elever arrangerade.
19 okt kl. 13:14
Blåljus En man utsattes för rån i Märsta under natten.
19 okt kl. 08:36
Blåljus Polisen i Stockholms län varnar för en ny våg av så kallade ”vodkabilar”, efter att flera minderåriga hittats svårt medtagna under fredagskvällen. Ungdomar har förts till sjukhus från bland annat Nacka och Tyresö.
19 okt kl. 08:32
Nyheter Nya siffror visar att arbetslösheten nu är uppe i 9 procent i kommunen. En ökning med 0,4 procentenheter sen förra året.
19 okt kl. 06:18
Notiser Morgonkollen 19 oktober!