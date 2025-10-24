Begränsad framkomlighet efter trafikolycka

Det är kraftiga köer på E4 södergående efter en olycka vid påfarten.

En trafikolycka påverkar trafiken på väg 263 mellan Trafikplats Märsta och Söderby i riktning mot Skokloster. Enligt Trafikverket rör det sig om flera personbilar som varit inblandade.

Ett körfält är blockerat och framkomligheten är begränsad. Bärgare är på väg till platsen och arbetet väntas pågå fram till omkring klockan 16.00.