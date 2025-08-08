Båt tog in vatten i Sigtunafjärden

Strax efter klockan 18.35 på fredagskvällen larmades räddningstjänsten om en fritidsbåt som tog in vatten i Sigtunafjärden.

Ingen person uppgavs vara i fara, men räddningstjänsten ryckte ut för att bistå med att pumpa ut vatten ur båten som stod placerad i höjd.

Av redaktion@marsta.nu
