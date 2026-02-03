Barnmorskor i Märsta gör hembesök efter förlossning

Nyblivna föräldrar i Märsta erbjuds nu hembesök av barnmorskor för att öka tryggheten och ge stöd efter förlossningen. Projektet, som startade som pilot i Rinkeby, har nu permanentats och sprids till flera mottagningar inom Region Stockholm.

I Märsta har barnmorskemottagningen erbjudit hembesök till familjer som annars ofta uteblir från eftervårdsbesök. Under besöken får föräldrarna möjlighet att prata om förlossningen, preventivmedel och planering inför nästa graviditet, samtidigt som partnern deltar i större utsträckning än vid vanliga mottagningsbesök.

Under pilotprojektets utökning erbjöds 399 familjer hembesök, varav många i Märsta, och cirka 60 procent tackade ja. Av dessa genomfördes omkring 87 procent av besöken. Utvärderingar visar att familjerna upplever ökad trygghet och delaktighet.

– Vi ser att hembesöken gör stor skillnad för familjerna här i Märsta. Det blir lättare för dem att få stöd när de själva behöver det, säger Emma Lilliehöök, verksamhetschef vid barnmorskemottagningen Norra Stockholm.

Projektet permanentas nu och kommer fortsätta erbjudas på barnmorskemottagningar i områden med högre vårdbehov, med Märsta som ett av de prioriterade områdena.