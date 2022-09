Arbetslösheten nu under nio procent

Arbetslösheten i kommunen är nu under nio procent och har sjunkit med nästan två procentenheter jämfört med förra året.

Drygt 2200 personer i kommunen är arbetslösa vilket motsvarar 8,9 procent. Minskningen är 1,8 procentenheter jämfört med för ett år tillbaka enligt siffror från SCB som Newsworthy sammanställt. Under pandemin var arbetslösheten i kommunen uppe kring 12 procent. Även bland utrikesfödda går siffrorna ner och är nu 15 procent. Under pandemin var det var femte utrikesfödd som var arbetslös. Ungdomsarbetslösheten fortsätter också ner och är nu kring 9 procent. Under pandemin var ungdomarna mellan 16-24 år kraftigt påverkade av arbetslösheten. Som mest var det 15 procent av ungdomarna som var arbetslösa.

Efterfrågan finns just nu inom lager- och terminal, lastbilsförare, truckförare, inom restaurang och taxi. Totalt var det i mitten av september hela 720 lediga jobb i kommunen varav 130 av dessa fanns inom lager- och terminal.