Anmälan om jaktbrott efter påkört lodjur vid E4

Ett dött lodjur påträffades under förmiddagen intill E4 norr om avfarten mot Arlanda. Eftersom ingen förare anmält olyckan upprättar polisen en anmälan om jaktbrott.

Vid 9.24 larmades polisen efter att en bilförare upptäckt ett påkört lodjur vid E4, strax norr om Arlandaavfarten. En polispatrull åkte till platsen tillsammans med en viltvårdare. Lodjuret konstaterades vara dött. Då ingen förare hade kontaktat polisen om viltolyckan kommer en anmälan om jaktbrott att skrivas. Djuret transporterades till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i Uppsala för vidare undersökning