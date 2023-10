Andelen biståndstagare ökade under sommaren

Fler fick ekonomiskt bistånd i kommunen under sommaren.

Under sommaren i Sigtuna kommun ökade andelen invånare som fick ekonomiskt bistånd jämfört med samma period året innan enligt den senaste preliminära statistiken från Socialstyrelsen som Newsworthy sammanställt. I genomsnitt fick 287 personer per månad ekonomiskt bistånd mellan juni och augusti, vilket motsvarar 0,6 procent av den vuxna befolkningen. Detta är något högre än under våren och något större än under samma period föregående år.

Ekonomiskt bistånd inkluderar försörjningsstöd (”socialbidrag”) och andra ekonomiska stöd som kan tillhandahållas av socialtjänsten, såsom stöd för sjukvård, begravningar eller nödvändiga flyttar.

Under det senaste decenniet hade Sigtuna kommun högst andel biståndstagare under våren 2014 och lägst andel under hösten 2022 (0,5 procent). Majoriteten av biståndstagarna var kvinnor, med i genomsnitt 121 män och 167 kvinnor som fick ekonomiskt bistånd varje månad under sommaren. I hela Stockholms län var andelen biståndstagare 0,7 procent, vilket var i princip samma nivå som månaden innan.

Bland kommunerna i Stockholms län hade Södertälje den högsta andelen biståndstagare (1,4 procent), medan Solna hade den lägsta andelen (0,1 procent). Andelen minskade eller förblev oförändrad under sommaren i samtliga kommuner i länet jämfört med våren.