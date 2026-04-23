23 apr kl. 08:16
Politik Socialdemokraterna i Sigtuna vill att kommunen ska bli ett eget lokalpolisområde. I en motion till kommunfullmäktige lyfter partiet behovet av ökad polisiär närvaro och ett närmare samarbete mellan polis och kommun.
22 apr kl. 15:09
Blåljus Polisen larmades vid 10-tiden på tisdagen efter att en person hittat ett föremål som liknade en handgranat i sin trädgård norr om Märsta.
22 apr kl. 15:06
Blåljus Polisen larmades på tisdagskvällen till Södergatan i Märsta efter uppgifter om ett pågående förrådsinbrott.
22 apr kl. 07:28
Nyheter Plankningen i SL-trafiken ligger kvar på en låg nivå. Under 2025 gjordes 1,9 procent av resorna utan giltig biljett, enligt Trafikförvaltningens årliga sammanställning.
22 apr kl. 05:57
Notiser Morgonkollen - 22 april!
21 apr kl. 20:31
Notiser SMHI varnar för stor risk för skogsbrand från onsdag eftermiddag, och Sigtuna kommun omfattas av varningen.
21 apr kl. 16:13
Nyheter Pendeltågen mellan Märsta och Södertälje går fortsatt relativt punktligt. I mars var 95,2 procent av tågen i tid inom fem minuter.
21 apr kl. 07:18
Politik Socialdemokraterna i Sigtuna har beslutat om sitt valprogram inför valet 2026. Programmet bygger på tre prioriterade områden: skola, arbetsmarknad och trygghet.
21 apr kl. 06:03
Notiser Morgonkollen - 21 april!
20 apr kl. 08:11
Blåljus En trafikolycka på E4 under morgonen skapar stora problem i trafiken i riktning mot Uppsala. Olyckan inträffade mellan trafikplatserna Rotebro och Bredden.
20 apr kl. 08:05
Nyheter Det blev en rejäl upprensning i Rosersbergs industriområde under söndagen. Ett 25-tal spelare från Sigtuna Märsta United, tillsammans med föräldrar, gick igenom delar av området och plockade skräp längs vägar och diken.
20 apr kl. 06:00
Notiser Morgonkollen - 20 april!
19 apr kl. 19:50
Nyheter Arbetslösheten i Sigtuna kommun sjunker något. I mars var 8,8 procent av invånarna inskrivna som arbetssökande, en minskning jämfört med samma månad i fjol, enligt Newsworthy.
19 apr kl. 13:03
Nyheter Det uppmärksammade mordfallet från Sigtunafjärden tas nu upp i rätten igen. Rättegången startar i början av maj, enligt TV4.
19 apr kl. 08:58
Politik Märstabon Marta Aguirre har valts om som ordinarie ledamot i Vänsterpartiets partistyrelse. Beslutet togs under partiets kongress i Örebro den 17–19 april.
19 apr kl. 06:29
Notiser Morgonkollen- 19 april!
18 apr kl. 12:28
Notiser Det är stor risk för gräsbrand i Sigtuna kommun under både lördagen och söndagen.
18 apr kl. 10:55
Blåljus Rök upptäcktes i kabinen på ett flygplan på Arlanda under lördagsmorgonen, enligt Expressen.
18 apr kl. 06:06
Notiser Morgonkollen - 18 april!
17 apr kl. 16:13
Politik Miljöpartiet vill förlänga giltighetstiden för SL:s enkelbiljett från 75 till 90 minuter. Förslaget är en del av partiets politik inför valet i Region Stockholm.
17 apr kl. 09:37
Politik Nu börjar listorna inför höstens val till kommunfullmäktige i Sigtuna att bli klara. Totalt finns 220 kandidater från 14 partier registrerade hittills, enligt Newsworthys sammanställning.
17 apr kl. 07:10
Blåljus Det är stora störningar i trafiken på E4 norrut under morgonen efter en fordonsbrand i höjd med Knivsta.
17 apr kl. 06:01
Notiser Morgonkollen - 17 april!