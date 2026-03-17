Morgonkollen 17 mars!

Tisdagsmorgonen börjar kyligt med temperaturer runt en plusgrad. Under dagen väntas något mildare väder, men morgonen präglas av svala förhållanden.

Trafiken rullar i stort sett på utan större störningar i kommunen. På vägarna runt Arlanda och längs E4 rapporteras inga större problem i morgontrafiken.

Kollektivtrafiken fungerar enligt plan under morgonen utan rapporterade avvikelser.

Polisen har inte rapporterat några större blåljushändelser i kommunen under natten eller den tidiga morgonen.

Man omhäktad för mordet i Sigtunafjärden

Notiser En 50-årig man sitter fortsatt häktad, misstänkt för mordet på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden i januari 2015. Beslutet fattades av Attunda tingsrätt.

Så många ska mönstra från kommunen

Nyheter Antalet unga som kallas till mönstring ökar i Sigtuna kommun. I år kallas 173 personer från kommunen, vilket är det högsta antalet sedan värnplikten återinfördes 2017, enligt statistik från Plikt- och prövningsverket.