17 mar kl. 13:39
Nyheter En man i 30-årsåldern åtalas för misshandel sedan han misstänks ha dunkat en kvinnas huvud i väggen.
17 mar kl. 08:36
Notiser En 50-årig man sitter fortsatt häktad, misstänkt för mordet på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden i januari 2015. Beslutet fattades av Attunda tingsrätt.
16 mar kl. 16:23
Nyheter Antalet unga som kallas till mönstring ökar i Sigtuna kommun. I år kallas 173 personer från kommunen, vilket är det högsta antalet sedan värnplikten återinfördes 2017, enligt statistik från Plikt- och prövningsverket.
16 mar kl. 07:05
Nyheter Långtidsarbetslösheten i Sigtuna kommun har stigit och ligger nu på den högsta nivån sedan november 2022. Det visar den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen.
16 mar kl. 06:46
Blåljus Två trafikolyckor under morgonen påverkar trafiken på E4 i närheten av Arlanda.
14 mar kl. 08:13
Nyheter Arbetet med att rusta upp Stora gatan i Sigtuna stad fortsätter den 16 mars. Den nya etappen med stensättning beräknas pågå fram till sommarsemestrarna.
13 mar kl. 06:58
Notiser En man i 20-årsåldern från Älvdalens kommun har åtalats misstänkt för olaga förföljelse efter en rad händelser i Sigtuna kommun.
12 mar kl. 16:58
Notiser En man i 75-årsåldern fick en skarp tillsägelse efter ett skämt vid säkerhetskontrollen på Stockholm Arlanda Airport på torsdagsmorgonen.
12 mar kl. 13:22
Notiser Det råder stor till mycket stor risk för gräsbrand i delar av östra Svealand under torsdagen. Varningen gäller bland annat Sigtuna kommun enligt uppgifter från SMHI.
12 mar kl. 07:24
Nyheter Landshövdingen Cecilia Skingsley besökte förra veckan Sigtuna kommun där hon träffade kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M) och kommundirektör Daniel Lindqvist.
11 mar kl. 16:08
Nyheter Valsta sim- och sporthall ska rivas efter att Sigtuna kommun tecknat ett rivningsavtal med entreprenadföretaget LBF Bygg AB. Rivningsarbetet planeras att starta under våren 2026.
11 mar kl. 12:05
Nyheter Fem personer har åtalats vid Jönköpings tingsrätt för smuggling av 32,8 kilo cannabis från USA, där försändelsen passerade Arlanda. Cannabis doldes i två träbord som skickats till ett småländskt byggföretag.
11 mar kl. 11:14
Nyheter På fredag den 13 mars startar totalförsvarsövningen Birger Jarl 26 i Stockholms län. Övningen pågår till den 19 mars och kommer delvis att genomföras i Sigtuna kommun.
11 mar kl. 09:35
Notiser Svea hovrätt skärper straffet för en man från Märsta som tidigare dömts för grov misshandel efter en våldsattack mot sin flickvän. Hovrätten ändrar rubriceringen till försök till mord och dömer mannen till drygt åtta års fängelse.
10 mar kl. 17:52
Nyheter En man i 50-årsåldern från Märsta döms av Attunda tingsrätt för ringa misshandel efter en händelse på en skola i kommunen i december 2024.
10 mar kl. 10:36
Notiser SMHI varnar för stor risk för gräsbrand i Sigtuna kommun under eftermiddagen den 10 mars. Varningen gäller mellan klockan 12.00 och 16.00.
10 mar kl. 07:02
Blåljus Polisen genomför just nu en nationell trafiksäkerhetsvecka med fokus på hastighetsöverträdelser. Kontrollerna sker över hela landet och kan även märkas i trafiken i Sigtuna kommun.