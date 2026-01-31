Morgonkollen – 31 januari!

Lördagen inleds med en kall morgon i Sigtuna kommun, med temperaturer runt –9 grader. Kylan ligger kvar under större delen av dagen och det är fortsatt vinterväglag, med risk för halka på vägar och gångbanor. Trafikläget är lugnt under morgonen och inga större störningar har rapporterats. Kollektivtrafiken rullar enligt plan, med glesare avgångar som vanligt under helgen. Polisen har under natten och morgonen inte rapporterat några större händelser i kommunen.