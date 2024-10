Morgonkollen - 28 oktober1

Väder: En klar och kylig morgon med 6 grader. Under dagen förväntas solen hålla sig framme och skapa en fin höstdag, men framåt kvällen kan molnen dra in, med en ökad risk för regn under sena timmarna.

Kollektivtrafik: Inga större störningar rapporterade för närvarande i SL:s pendeltågstrafik eller busstrafik kring Märsta och Sigtuna. Kontrollera dock SL:s hemsida för eventuella uppdateringar under morgonen.

Blåljus: Under natten har polisen hanterat ett par rutinärenden i området. Inga större incidenter har rapporterats, och det har varit en relativt lugn natt för blåljuspersonalen.

Trafik: Morgontrafiken rullar på relativt smidigt, men räkna med köbildning vid infarten till Stockholm under rusningstiden. E4 norrgående och södergående har inga rapporterade olyckor, men som vanligt kan små förseningar förekomma.