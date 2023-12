Morgonkollen: 3 december - märsta.nu

Väder: Temperaturen ligger mellan 3-5 minusgrader under morgonen och förväntas hålla sig liknande under dagen. Det finns risk för lätt snöfall under dagen, vilket kan påverka vägarnas framkomlighet.

Trafik: I och runt Sigtuna, speciellt i centrala delar, finns det en risk för köbildning till följd av den pågående julmarknaden. Besökare och lokala trafikanter uppmanas att vara förberedda på eventuella köer till och från Sigtuna.

Kollektivtrafik: Inga betydande störningar har rapporterats inom kollektivtrafiken vid nuvarande tidpunkt. Resenärer uppmanas dock att hålla sig uppdaterade om eventuella förändringar via respektive trafikbolags information.

Blåljus: Inga specifika händelser har rapporterats som påverkar den allmänna säkerheten inom kommunen.

Med julmarknadens pågående aktiviteter och den förväntade väderrapporten med snöfall är det viktigt att trafikanter tar hänsyn till eventuella köbildningar och att vara extra försiktig på vägarna.