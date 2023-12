Morgonkollen

Väder:

1 december bjuder på enstaka minusgrader och snöfall under morgontimmarna. Temperaturen förväntas ligga under nollstrecket med risk för snöfall under förmiddagen.

Kollektivtrafik:

Resenärer uppmanas att vara uppmärksamma på eventuella störningar i pendeltågs- och busstrafiken genom information tillhandahållen av SL.se. Med väderförhållandena kan vissa förändringar i tidtabellerna förekomma.

Trafik:

Halkrisk råder på vägarna, och förare uppmanas till försiktighet. Trots detta rapporteras om normal framkomlighet just nu. För att undvika incidenter på vägarna är det klokt att anpassa hastigheten och vara extra försiktig i snöfall och eventuellt halkigt väglag.

Blåljus:

Under morgonen har inga speciella händelser rapporterats inom blåljussektorn. Det verkar vara en relativt lugn start på dagen när det kommer till nödsituationer och händelser som involverar polis, brandkår och ambulans.

Följ uppdateringar och eventuella förändringar i väderförhållanden samt trafik- och kollektivtrafiksituationen genom pålitliga källor för att säkerställa en smidig och säker resa under dagen. Ta det lugnt och var försiktig på vägarna i det aktuella vintervädret!