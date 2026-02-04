Vilken certifiering krävs för att bli personlig tränare i Sverige?

Att bli personlig tränare i Sverige innebär mer än bara ett träningsintresse, det kräver rätt certifiering för att du ska kunna arbeta professionellt och bli anställningsbar på gym eller anlitad som egenföretagare. Utbildningskraven varierar kraftigt beroende på licens, arbetsgivare och om du vill jobba i Sverige eller utomlands.

Är personlig tränare en skyddad yrkestitel?

Nej, personlig tränare (PT) är inte en skyddad yrkestitel i Sverige, till skillnad från exempelvis läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut (sjukgymnast). Det finns ingen lagstiftning som reglerar vem som får utöva yrket eller kalla sig för personlig tränare.

Detta innebär att ansvaret för kvalitetssäkring faller tungt på branschens egna organisationer och arbetsgivare. Även om du juridiskt sett kan jobba utan utbildning, kommer du snabbt märka att seriösa aktörer, försäkringsbolag och kunder ställer krav på dokumenterad kunskap och relevant utbildning i bagaget.

Du kan välja att utbilda dig till personlig tränare via en distansutbildning på nätet på 8-10 veckor, eller ta din utbildning lokalt i flera av Sveriges storstäder.

Active Sweden-licensen – den vanligaste licensen i Sverige

Om du vill arbeta som PT i Sverige är Active Sweden-licensen den absolut viktigaste licensen att ha koll på.

Denna licens utfärdas av Almega Friskvårdsföretagen och fungerar som branschens egen kvalitetsstämpel.

En utbildning som leder till Active Sweden-licens garanterar att:

– Utbildningen uppfyller en viss standard gällande antal lärarledda timmar och innehåll.

– Du har genomgått godkända prov i anatomi, fysiologi och praktisk träning.

– Skolan granskas regelbundet.

Att ha en aktiv Active Sweden-licens är ofta ett absolut krav för att få anställning på de större kedjorna i Sverige.

Licens från EREPS och EuropeActive

EREPS är ett europeiskt register där du kan skriva in dig som tränings- eller hälsoprofil, och EuropeActive är organisationen som sätter ramarna och ackrediterar utbildningar i Europa.

Många svenska utbildningar lyfter fram internationella ackrediteringar, och här är EuropeActive den aktör som sätter standarden för hälso- och träningsutbildningar i Europa.

När du går en utbildning som är ackrediterad av EuropeActive får du oftast möjlighet att registrera dig i EREPS (European Register of Exercise Professionals).

Det kan vara extra värdefullt om du:

1. Planerar att söka jobb utomlands (licensen är gångbar i hela Europa och ofta även i delar av USA och Australien).

2. Vill visa på en hög utbildningsnivå, då dessa ofta motsvarar specifika nivåer inom EQF (European Qualifications Framework).

Vad kräver de stora gymkedjorna?

För arbetsgivare som SATS, Nordic Wellness, Actic och Fitness24Seven handlar rekrytering om trygghet och kompetens. De anställer i regel inte personer som ”lärt sig själva” via Youtube eller korta helgkurser.

Kravet för en anställning är:

– En Active Sweden-licensierad PT-utbildning, eller:

– En akademisk examen inom idrottsvetenskap eller fysioterapi.

Om du söker jobb utan dessa meriter hamnar din ansökan ofta direkt i ”nej-högen”, oavsett hur vältränad eller entusiastisk du är.

Skillnaden mellan diplom och licens

Det är lätt att blanda ihop begreppen, men skillnaden är viktig:

Diplom: Ett bevis på att du genomfört och klarat av en utbildning. Detta har du för alltid.

Licens: Ett bevis på att du är aktiv och uppfyller branschens krav just nu. En licens (som Active Sweden eller EREPS) kräver ofta att du uppdaterar dina kunskaper regelbundet (fortbildning) och att du har en giltig ansvarsförsäkring.

Många skolor ger dig diplom direkt, men licensen kräver ofta en separat registrering och ibland en årlig avgift.

Utbildning till PT via högskola och universitet

Behöver du verkligen gå en privat PT-utbildning om du redan pluggat på universitetet? Inte alltid. Om du är utbildad fysioterapeut, naprapat, kiropraktor eller har en kandidatexamen i idrottsvetenskap, har du redan den teoretiska grunden (anatomi, fysiologi, träningslära) som krävs.

Många gymkedjor jämställer dessa akademiska utbildningar med en PT-licens. Däremot kan du ibland behöva komplettera med en kortare kurs i just försäljning och klienthantering, då detta sällan lärs ut på universitetet men är kritiskt för en PT.

Hur kontrollerar jag att en skola ger rätt PT-certifiering?

Innan du investerar tiotusentals kronor i en utbildning, gör din hemläxa. Följ denna checklista:

1. Leta efter logotyperna: Finns ”Active Sweden” och ”EuropeActive” tydligt på hemsidan?

2. Kolla registret: Gå in på ptlicens.se (för Active Sweden) och kontrollera att skolan är listad som godkänd utbildare.

3. Fråga om praktiken: En seriös certifiering kräver praktiska moment. Om utbildningen är 100% teoretisk online utan några fysiska träffar eller videoprov, kommer den sannolikt inte ge dig en Active Sweden-licens.

Att välja rätt utbildning är din första investering i din nya karriär – se till att den räknas när du väl ska söka jobb.

Vanliga frågor om att utbilda sig till PT

Måste man förnya sin PT-licens?

Ja, de flesta licenser som Active Sweden eller EREPS kräver att du förnyar dem regelbundet. För att behålla din licensstatus behöver du ofta visa uppdaterad kunskap genom fortbildning samt ha en aktiv ansvarsförsäkring.

Kan man läsa till personlig tränare på distans?

Ja, det går att läsa delar av en PT-utbildning på distans, men en godkänd licens kräver nästan alltid praktiska moment på plats. För att få en Active Sweden-licens måste utbildningen innehålla lärarledda fysiska pass och praktiska prov.