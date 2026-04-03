Tre dagar, en hyrbil och Spaniens mest underskattade kust

De flesta som flyger till Alicante åker direkt till Benidorm.

Vi gjorde tvärtom. Tre dagar, en liten hyrbil och en rutt som tog oss genom bergsbyar med slottsruiner, konstnärskvarter med vitkalkade fasader och en ö som de flesta svenskar aldrig hört talas om. Costa Blanca har mer att erbjuda än höghus och charterhotell, men du behöver fyra hjul för att hitta det.

Hur började resan?

Alicante-Elche flygplats hanterade nästan 20 miljoner passagerare under 2025 enligt AENA, och 88 procent av dem var internationella resenärer. Terminalen är modern och överraskande lättnavigerad. Vi hämtade nycklarna på första våningen, samma våning som bagagebandet, och stod vid bilen inom tjugo minuter.

Vi hade ordnat biluthyrning Alicante flygplats i förväg via nätet, med full-till-full bränslepolicy och en excess-försäkring köpt separat för runt 50 euro per år. Personalen vid disken försökte sälja på oss ett dyrare försäkringspaket för 35 euro per dag, men vi tackade nej. Ett tips som sparade oss över 200 euro bara på den här resan.

Innan vi körde iväg gick vi ett varv runt bilen och fotograferade varje skråma och repa. Det tar tre minuter och kan bespara dig en obehaglig överraskning vid återlämningen.

Dag 1: Elche och Villajoyosa

Första stoppet låg bara tio minuter från flygplatsen. Elche har Europas största palmskog, ett UNESCO-världsarv med över 200 000 palmer. Parken Huerto del Cura är den mest tillgängliga delen, och under vårens tidiga förmiddagar hade vi den nästan för oss själva.

Därifrån fortsatte vi norrut mot Villajoyosa, en liten kuststad ungefär 55 kilometer från flygplatsen. Husen längs hamnen är målade i klara pastellfärger, en tradition som sägs ha hjälpt fiskarna att hitta hem i dimma. Byn har också Spaniens äldsta chokladtillverkare, Valor, med en fabriksbutik som doftar kakao redan från gatan.

Vi parkerade gratis på en vit-markerad gata i ett bostadskvarter och promenerade fem minuter ner till hamnen. Blå linjer betyder betalparkering, vita är gratis. Orangea linjer är reserverade för boende och ger böter direkt.

Dag 2: Guadalest och Altea

Andra dagens mål var bergen. Guadalest ligger 70 kilometer från Alicante, och den sista sträckan uppför berget belönade oss med utsikt vi fortfarande pratar om. Byn klänger fast vid en klippa med en slottsruin på toppen och en turkos reservoar långt nedanför.

Ingången till byn går genom en tunnel, huggen rakt genom berget. Innanför väntar smala gränder, små museer och en stillhet som känns omöjlig bara en timme från kusten. Vi åt lunch på ett litet ställe med utsikt över dalen och betalade under 15 euro per person för tre rätter.

På vägen tillbaka mot kusten svängde vi av till Altea. Om Villajoyosa är färg är Altea vitt. Vitkalkade hus med blå keramiktak klättrar uppför en kulle mot kyrkan med sin karakteristiska blåvita kupol. Altea har rykte som konstnärsstad, och under eftermiddagspromenaden passerade vi minst fyra gallerier och ett handfull keramikverkstäder.

AP-7 motorvägen runt Alicante blev permanent avgiftsfri i december 2024, så hela sträckan tillbaka till vårt boende kostade oss ingenting i tullar.

Dag 3: Tabarca och kusten söderut

Sista dagen tog vi en annan riktning. Från Santa Pola, 25 kilometer söder om Alicante, går en liten färja ut till Tabarca. Ön är Spaniens minsta bebodda ö med bara 50 permanenta invånare. Överfarten tar tjugo minuter och kostar runt 15 euro tur och retur.

Tabarca har ett marint naturreservat med kristallklart vatten, rester av en 1700-talsfästning och en handfull restauranger som serverar caldero, den lokala fiskgrytan. Vi tillbringade tre timmar där innan färjan tog oss tillbaka.

På hemvägen passerade vi Torrevieja med sina berömda saltsjöar. Den ena skimrar rosa, den andra grön, beroende på alger och mineraler. Utsikten från vägen är gratis och perfekt för ett snabbt fotostopp.

Vad kostade hela resan?

Hyrbilen var den billigaste delen av hela semestern. Under mellansäsong i maj betalade vi runt 18 euro per dag, ungefär 210 kronor. Tre dagar landade på 54 euro totalt. Under högsäsongen i juli-augusti stiger samma bil till 45-65 euro per dag, så tidpunkten spelar stor roll.

Bränsle för hela rundan, ungefär 350 kilometer totalt, kostade runt 35 eur. Inga tullar tack vare den avgiftsfria AP-7. Parkering kostade oss noll kronor eftersom vi letade efter vita linjer överallt.

Hastighetskameror är vanliga längs Costa Blanca och böterna skickas hem till Sverige, så håll 120 på motorvägen och 50 i tätorten. Spansk promillegräns ligger på 0,5, högre än Sveriges 0,2, men vi höll oss till vatten under körningen.

Varför just Costa Blanca med bil?

Kollektivtrafiken längs kusten fungerar, men den tar dig bara till de större städerna. Guadalest, Villajoyosa, Tabarca, de mysiga gränderna i Altea. Inget av det finns på rutten som bussen tar dig fram på. En hyrbil ger dig friheten att stanna vid en utsiktsplats, svänga av mot en skylt du inte planerat för och äta lunch i en bergsby istället för vid en hotellpool.

Costa Blanca förtjänar mer än Benidorm. Tre dagar räcker för att förstå varför.