Tar den svenska spelbranschen tillräckligt samhällsansvar?

En lott i kassan efter en promenad genom Märsta Centrum eller några snabba spel i mobilen under kafferasten, för många svenskar är spel om pengar en del av vardagen.

I en ny undersökning från Spelinspektionen svarar många att de spelar regelbundet. Men bilden stannar inte där. När frågan istället handlar om ansvar är svaren betydligt mer tveksamma, och det är långt ifrån alla som anser att spelbranschen gör tillräckligt på det området.

72 procent av svenskar har spelat om pengar det senaste året

Spel om pengar är vanligt i Sverige och två av tre spelar om pengar enligt Spelinspektionens undersökning. Bakom siffran för 2025 finns olika typer av spelande. Lotter och nummerspel är fortsatt vanliga, men spelmarknaden rymmer också sportbetting och online casino.

Undersökningen säger något om hur etablerat spel om pengar har blivit. Det handlar inte om en liten grupp, det här är en aktivitet som når långt ut i befolkningen. Spelandet varierar mellan olika grupper och individer. En del spelar mer sällan, medan andra återkommer regelbundet.

42 procent uppger att de spelar för att vinna större summor, vilket gör detta till en av de vanligaste drivkrafterna bakom spelandet. Andra anger underhållning som ett skäl, och motivbilden är alltså bred.

Ny studie: många spelare saknar kunskap om hur casinon fungerar

Samtidigt som spelandet är utbrett finns det tecken på att kunskapen inte riktigt hänger med. Majoriteten av casinospelare vet ej hur de kontrollerar licens, visar en annan undersökning som gjordes 2025. Andelen spelare som inte kan se vilken licens de spelar under har dessutom ökat jämfört med tidigare år, vilket kan tyda på att kunskapen inte förbättras i takt med att spelandet växer.

På casinon med svensk licens finns tydliga regler för insättningar, Spelpaus och konsumentskydd. Spelar man i stället på sajter utan licens gäller inte samma skydd, och det gör det viktigt att kunna avgöra vilka casinon som omfattas av det svenska systemet.

Denna undersökning visar också att kunskapen varierar mellan olika grupper. I vissa åldersgrupper uppger upp till 70 procent att de inte vet hur man kontrollerar en licens.

När så många inte vet hur man kontrollerar licensen ökar risken att hamna fel. I undersökningen säger en fjärdedel av spelarna att de har spelat på casinon utan svensk licens. Det visar att kunskap om licenssystemet inte bara handlar om information, utan också om i vilken utsträckning spelare faktiskt kan använda den i praktiken.

Endast var tionde anser att spelbranschen tar fullt ansvar

Enligt Spelinspektionens undersökning är det bara tio procent av svenskarna som anser att spelbranschen tar fullt samhällsansvar. Samtidigt visar resultaten att bilden inte är helt svartvit. En betydande del av de svarande placerar sig i mitten och uppger att branschen tar ansvar “till viss del”. Det innebär att många inte ger ett tydligt godkännande, men inte heller helt avfärdar spelbranschens arbete.

Synen på spelbranschens ansvar är alltså inte entydig. I stället finns det en spridning i hur frågan uppfattas, där många landar i ett mellanläge snarare än i ett tydligt ja eller nej.

Kritiken växer: majoriteten anser att ansvaret inte räcker

Samtidigt som en mindre grupp upplever att spelbranschen tar fullt samhällsansvar visar Spelinspektionens undersökning att en betydligt större andel av svenskarna inte delar den bilden. Spelbranschen anses ej ta sitt ansvar fullt ut, och det pekar på ett tydligt gap mellan hur regelverket är utformat och hur branschen uppfattas av allmänheten.

Svaren i undersökningen återkommer i flera delar av befolkningen och verkar inte vara knutna till någon enskild grupp.

För Märsta går det inte att säga något säkert, men det finns heller inget som tyder på att bilden skulle se annorlunda ut här. Spelutbudet är här i stort sett likadant som i resten av landet, vilket gör att resultaten troligen speglar hur frågan uppfattas även lokalt.

Så arbetar myndigheter – men räcker åtgärderna?

Spelpaus är ett av de mest centrala verktygen i det svenska systemet. Den som registrerar sig där stängs av från allt licensierat spel, oavsett bolag. Tjänsten infördes i samband med omregleringen 2019 och används i dag av många som vill ta en paus från sitt spelande.

I slutet av mars i år utsågs Peter Knutsson till ny generaldirektör. Han tillträder i augusti och kommer då att ta över ansvaret som myndighetens chef. Han har en bakgrund som jurist och har under flera år arbetat med frågor som rör konsumentskydd och marknadsföring, senast som reklamombudsman.

Den bakgrunden kan få betydelse i en tid där just marknadsföring och spelansvar är återkommande kritikpunkter mot branschen. Samtidigt återstår det att se hur myndighetens arbete utvecklas framöver. Trots verktyg som Spelpaus och ett tydligt regelverk visar undersökningar att många fortfarande anser att branschen inte tar tillräckligt ansvar.